東芝は、グループ内の研究開発成果を公開する「東芝 総合研究所 R&Dフェア」を、神奈川県川崎市の研究開発棟「イノベーション・パレット」で開催した。「技術への挑戦。ともに描き、ともに創る未来。」をテーマに、エネルギー、デジタルインフラ、デバイス、AIデータ、セキュリティ、量子・革新の領域から、総合研究所が統括する19の技術を、報道関係者に公開した。会場となった研究開発棟「イノベーション・パレット」技術展