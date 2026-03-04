Image: Apple AirだってLLM、できちゃう！最新のM5チップを搭載したMacBook Airが、満を持して登場。M4チップを搭載した前モデルから、ほぼ1年経ってのアップデートですね。新型MacBook Airは2万円アップだけど、スペック的には｢妥当じゃない？｣という話M4からM5へと進化したことで、具体的に何が変わったのか？ 主な変更点をチェックしてみましょう。搭載チップ…M4→M5最小ストレージ容量