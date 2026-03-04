2月20日に石川県白山市で自転車の男性が大型トラックにはねられ死亡した事故の現場で、市と警察が再発防止に向けた合同点検を行いました。地元の人：「大型車は禁止にしてほしい」4日、石川県白山市の市道で、市役所の職員と警察官が地元の人の意見を聞き取っていました。2月20日のこの場所で、自転車に乗っていた男性が大型トラックにはねられ、死亡する事故がありました。この日は白山市と白山署が合同で、周辺の企業や地元住民