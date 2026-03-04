YouTube出身プロレスラーのローガン・ポールが、2021年6月に行われたボクシングのフロイド・メイウェザーとのエキシビションマッチをめぐり、報酬の一部がいまだ支払われていないと主張した。 ポッドキャスト番組に出演した際、「思われているほど稼げなかった。彼はまだ150万ドル（約2億2500万円）を俺に払ってない。もしかしたらそれ以上かも」と語っている。 ローガンによると、トラブル