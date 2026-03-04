総走行距離はFC東京の長倉幹樹、デュエル勝利総は川崎フロンターレの三浦颯太がトップ明治安田J1百年構想リーグ第4節を終え、EASTは昨季J1王者の鹿島アントラーズ、WESTは京都サンガF.C.が首位に立った。Jリーグ公式「J STATS」では各スタッツのランキングが更新され、「総走行距離」と「デュエル勝利総数」のスタッツが注目を集めた。総走行距離は、今季浦和レッズからFC東京に完全移籍で加入したFW長倉幹樹がトップに立った