湖北省武漢市の展示会で書道を披露する人型ロボット。（２月２４日撮影、武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社北京3月4日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の婁勤倹（ろう・きんけん）報道官は4日の記者会見で、2025年は国産人型ロボット産業が技術的な突破と各シーンへの応用の両方を実現した重要な1年だったと説明、人型ロボットの技術力や応用シーンが絶えず拡大し、無限の可能性に満ちた未来を人々に見せた