広州港南沙港区２期コンテナターミナルに停泊中のコンテナ船。（資料写真、広州＝新華社配信）【新華社広州3月4日】中国港湾運営大手の広州港は3日、2月のコンテナ取扱量が前年同月比3.6％減の180万TEU（標準コンテナ換算）、貨物取扱量が3.6％減の4143万7千トンになるとの見通しを示した。1〜2月はコンテナ取扱量が前年同期比7.7％増の432万9千TEU、貨物取扱量が4.1％増の9373万4千トンだとした。