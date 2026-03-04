国際貨物船が停泊する寧波舟山港梅山港区のふ頭。（１月８日撮影、杭州＝新華社記者／黄宗治）【新華社杭州3月4日】中国浙江省沿岸で複数の港湾を運営する寧波舟山港はこのほど、2月のコンテナ取扱量が前年同月比28.4％増の432万TEU（20フィートコンテナ換算）、貨物取扱量が18.4％増の9500万トンに上るとの見通しを示した。