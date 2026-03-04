お笑いコンビ・ナイチンゲールダンスの中野なかるてぃん（31）、ヤス（32）が4日、都内で行われた『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』出版記念最新のほめて伸ばす教育法に関する記者説明会に参加した。【写真】楽しそう！ツッコミを入れる尾形貴弘小学2年生の子どもがいるお笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）、そして長きにわたり“赤ペン先生”として21年間で8万枚の答案を見てきたという佐村