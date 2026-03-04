講談師の神田伯山が先月２８日に更新されたＴＢＳポッドキャスト「問わず語りの神田伯山」で、早々と今年の新語流行語大賞に「『りくりゅう』で良くない？」とミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」を候補にあげた。神田は昨年の選考委員を務めた。伯山は「今年、新語流行語大賞『りくりゅう』で良くない？」と提案。「おれ、今年新語流行語大賞選考委員に選ばれたら『りくりゅ