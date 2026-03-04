全人代が行われる北京の人民大会堂（奥）周辺で警戒する治安当局者＝4日（共同）【北京共同】中国の第14期全国人民代表大会（全人代＝国会）第4回会議が5日、北京で開幕する。不動産不況が長期化し、中東情勢が緊張する中、2026年の国内総生産（GDP）成長率目標を25年より引き下げるとの観測が浮上。中期経済目標「第15次5カ年計画」（26〜30年）のほか、拡大が続く国防費が注目される。全人代の婁勤倹報道官は4日、記者会見し