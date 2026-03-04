競泳で２０２１年東京五輪女子個人メドレー２冠の大橋悠依さん（３０）が４日、自身のＳＮＳで結婚したことを発表した。相手は明らかにしていない。大橋さんはインスタグラムで「これまで通り一生懸命やるべきことに励みつつ、笑顔あふれる毎日を過ごしていきたい」とコメントした。大橋さんは滋賀県出身で、東洋大４年だった２０１７年に初めて日本代表入りした。２４年のパリ五輪は２００メートル個人メドレーで準決勝敗退。