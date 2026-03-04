「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・プロアマ戦」（４日、琉球ＧＣ＝パー７２）昨シーズン、初の年間女王に輝いた佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が開幕前日となったこの日、会見に応じた。女王として「あっという間のオフで、もう開幕か、という感じですね」と多忙な時間を過ごしたことをほのめかした。一方で、連続女王、初のメジャー大会優勝など目標に向けての準備も充実したものとなった様子。「調子