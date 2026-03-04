ソニーは、スマートウォッチ「wena」に関する権利を、augment AIに譲渡したと明らかにした。wenaのWebサイトでは、数字によるメッセージが掲出されている。 ソニーの「wena 3 Frosted Black Edition」 wenaは、ソニーが手がけていたスマートウォッチ。同社は3月2日付けのお知らせで、wenaの商標とドメイン「wena.jp」をaugment AIに譲渡したと告知した。あわせて「augment AI株式