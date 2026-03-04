アップルは3日、独自開発のチップ「M5」を搭載した「MacBook Air」と、ディスプレイ「Studio Display」「Studio Display XDR」を発表した。いずれも4日23時15分に予約受付を開始し、11日に発売される。 AI性能が向上しストレージが倍増したMacBook Air 新型MacBook Airには最新の「M5」チップを採用。これにより「Apple Intelligence」などのAI処理性能が前世代から大きく向上した。ラインアップは13インチと15イ