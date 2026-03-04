根尾はSNSで「これからの野球人生に必ず繋げていきます」と意気込みを述べた(C)Getty Images中日ファンにとってはドキドキの継投だったのではないか。3月3日、WBCに挑む侍ジャパンと阪神の強化試合が行われ、侍ジャパンの一員として投げた6選手のうち4人が中日勢だった。高橋宏斗＆金丸夢斗の正メンバーに加え、仲地礼亜＆根尾昂のサポートメンバーも登板している。本稿では彼らの投球内容を簡単に振り返りたい。【写真】この