ＪＲ西日本は３日、伯備線と山陰線で新たに導入する２２７系「Ｕｒａｒａ（うらら）」の車両を島根県出雲市内で報道陣に公開した。現在、山陰エリアで運行し、老朽化が進む１１５系と入れ替える形で１４日から運行を始める。うららは明るい桃色の外観デザインが特徴だ。すでに岡山県内などで運行を開始しているが、山陰での運行は初めてとなる。ＪＲ西によると、山陰エリアで普通列車の新型車両が走行するのは２００３年以来と