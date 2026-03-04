関西エリアの放送局１２社による関西アナウンス責任者会が創設した「第１回関西アナウンス大賞」が４日発表され、テレビ部門大賞をＭＢＳ・川地洋平アナウンサー、ラジオ部門大賞をＡＢＣ・小櫃裕太郎アナウンサー、特別賞部門大賞をカンテレ・竹上萌奈アナウンサーが受賞した。３人は同日に大阪市内で行われた授賞式に出席。ＭＢＳ「よんチャンＴＶ特別編大阪・関西万博に行きたくなるよんＳＰ」で行ったヘリからの中継が