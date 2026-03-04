2025年の生活保護の申請件数は25万6438件に上り、新型コロナウイルス禍の20年から6年連続で増加した。生活が苦しい人向けに支援団体が食料配布を実施すると、長い列が絶えない。現役世代の姿も目立つようになった。物価高が長引き、困窮から抜け出せない状況が続いている。先月28日、東京・新宿の都庁前の広場。認定NPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」（東京）が行った無料の食料配布には、約830人が列を作った。