ＪＲＡは３月４日、２０２１年の兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２を制したリプレーザ（牡８歳、栗東・大根田裕之厩舎、父リオンディーズ）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は地方競馬に移籍する予定だが、移籍先は未定となっている。通算成績は２３戦３勝（うち地方２戦１勝）、総獲得賞金は５８２０万円（うち地方３８００万円）。２０２４年のみやこＳ（９着）がＪＲＡ所属としてのラストランとなった。