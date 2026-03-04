栃木県那須町で２０１７年３月、県高校体育連盟主催の登山講習会中に高校生ら８人が雪崩に巻き込まれて死亡した事故で、業務上過失致死傷罪に問われた引率教諭ら３人の控訴審判決が４日、東京高裁であった。田村政喜裁判長は、３人のうち２人について、禁錮２年の実刑とした１審・宇都宮地裁判決を破棄し、禁錮２年、執行猶予５年とした。残る１人は１審同様、禁錮２年の実刑とした。３人は、県高体連の登山部門トップで講習会