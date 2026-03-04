女優のユン・スンアが、今年3歳になる愛息子の微笑ましい日常を公開した。3月3日、ユン・スンアは自身のSNSに「小さな手でひとつひとつ描いていくウォン。赤色が好きな子」というコメントを添え、懸命に絵を描く息子の写真を投稿した。【画像】ユン・スンア、日本旅行中の“不親切対応”に不満「子供を…」公開された写真には、美術遊びに夢中になっている息子の姿が収められている。大きな筆を握りしめてキャンバスを彩ったり、色