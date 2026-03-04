3月4日は肥満について考える「世界肥満デー」です。名古屋市立大学病院では、この日、肥満症についての講話を通じた啓発イベントを初めて開きました。 市民ら12人を前に登壇したのは、同病院の内分泌・糖尿病内科の医師、清水優希さんと管理栄養士の花村由香里さんです。 2人に先立って、あいさつした同大学大学院医学研究科の小山博之さんは「肥満というと、朝に食べ過ぎたり、生活習慣にみられたりするような