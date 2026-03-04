IVEのリズとタレントのカンナムによる『JANE DOE』カバーが韓国で大きな話題を呼んでいる。『劇場版チェンソーマン レゼ篇』のエンディングテーマを再解釈した今回の映像は、公開からわずか12日で再生回数343万回、いいね12万件を記録するなど、爆発的な反響を集めている。【写真】日本国籍を捨てた男・カンナム『JANE DOE』は米津玄師が作詞・作曲し、宇多田ヒカルとデュエットしたことで話題を集めた楽曲。音楽チャートでも高い