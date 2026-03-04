photo _ Tomomi Takano 岡山県津山市は4日、市内の4社で共同展開する家具ブランド「TSUYAMA FURNITURE」の椅子「TF armchair」が、国際的に権威ある「DESIGN AWARD2026」を受賞したと発表しました。 津山市によりますと、1954年に創設された世界で最も権威あるデザイン賞の一つで、68カ国から約1万件の応募があったということです。「TF armchair」は家庭用家具部門で受賞しました。 美作エリアのヒノキを使った椅子で、