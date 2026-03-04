北京の人民大会堂。（北京＝新華社記者／龐興雷）【新華社北京3月4日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議が4日に開幕する。全国人民代表大会（全人代）の年次会議とともに開かれ、あわせて「両会」と呼ばれる。中国の政治運営にとって重要な節目となる会議だ。▽政協の役割政協は、国内の各政党や無党派人士、人民団体、各民族・各界の代表が政治に参加するための枠組みである。中国共産党の指導