日経平均株価 前日より2033円値下がりきょうの東京株式市場で日経平均株価は前日より2033円値下がりし、5万4245円で取引を終えました。【写真を見る】【速報】日経平均続落 4日終値5万4245円（前日比2033円↓） 中東情勢の緊迫化で下げ幅一時2600円超、5万4000円を割りこむ場面も中東情勢の緊迫化を背景に、きょうも取引開始直後から全面安の展開で、下げ幅は一時2600円を超えて、およそ1か月ぶりに5万4000円を割りこむ