女子ゴルフの国内ツアー今季開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースは5日から4日間、沖縄・琉球GCで開催される。昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）は4日、プロアマ戦に出場後、記者会見を行い「あっという間にオフシーズンが終わってしまって、もう開幕かという気持ち。でも、すごく充実した日を過ごせたのでワクワクして迎える」とシーズン開幕を迎える心境を語った。1月上旬に宮古島でトレーニング中心の合宿を実施