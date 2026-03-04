◇2026WBC強化試合 侍ジャパン 5-4 阪神(3日、京セラドーム)WBC前最後の強化試合で阪神に勝利した侍ジャパンの井端弘和監督が、NPB組の活躍に言及しました。先発の郄橋宏斗投手は2回23球を投げ、0被安打、3奪三振、無失点と好投し試合の流れを作りました。井端監督は「キャンプや実戦で投げてきた中で今日が1番良かった」と称賛。「彼本来の投球ができていたし非常にいい仕上がりだった」と振り返りました。合流して初の実戦