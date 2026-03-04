栃木県那須町で登山訓練中だった高校生ら8人が雪崩に巻き込まれて死亡した事故をめぐり、業務上過失致死傷の罪に問われた引率の教諭3人の控訴審で、東京高裁はさきほど、教諭2人の実刑判決を破棄し、禁錮2年、執行猶予5年の有罪判決を、教諭1人に1審と同じ禁錮2年の実刑判決をそれぞれ言い渡しました。この事故は2017年3月、那須町のスキー場近くで、登山訓練中の県立大田原高校の生徒ら8人が雪崩に巻き込まれて死亡したものです。