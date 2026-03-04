ペリカンズ戦でシュートを放つレーカーズの八村＝ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは3日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのペリカンズ戦で途中出場し、18分37秒プレーして2得点、2リバウンドだった。チームは110―101で3連勝し、37勝24敗となった。ブルズの河村勇輝は本拠地でのサンダー戦でベンチ入りしたが出番がなかった。チームは108―116で敗れ、25勝37