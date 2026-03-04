名字検索No.1サイト「名字由来net」を運営するリクスタは4日、3月5日に開幕する「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」を前に「2026年WBC日本代表選手 珍しいレア名字ランキング」を発表した。1位は全国に約100人とされる翁田大勢（おうた・たいせい）投手。多くが兵庫県に見られる名字だという。2位は周東佑京（しゅうとう・うきょう）外野手で全国に約1300人。3位は曽谷龍平（そたに・りゅうへい）投手で全国に約1400人。曽谷姓