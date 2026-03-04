４日の東京株式市場は、中東情勢への警戒感から前日に続いて全面安の展開となった。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２０３３円５１銭（３・６１％）安の５万４２４５円５４銭となり、３日連続で下落した。下落幅は歴代５番目の大きさだった。日経平均は中東情勢の緊迫化を受け、今月２日からの３日間の下落幅は計４６００円を超えた。投資家がリスク回避の姿勢を強めている。前日の米株式市場では、米軍とイスラエ