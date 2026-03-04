5日からWBCが開幕、日本代表は6日に初戦野球日本代表「侍ジャパン」に選出されている大谷翔平投手（ドジャース）は4日、オリックスと阪神との強化試合が行われた京セラドームから、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開催される東京ドームに移動した。新幹線移動の際には、大谷に複数のSPが付き添い、厳戒態勢での移動となった。黒のスーツ姿で新大阪駅のホームに現れた大谷は、両手に荷物を持ち新幹線に乗り込んだ