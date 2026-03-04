4日朝、三重県南部の広い範囲で停電が発生し、一時約14万1250戸に影響がでました。 【写真を見る】エレベーターに一時19人閉じ込めも… 三重の大規模停電 原因は変電所の不具合 最大19万8300戸に影響 きょう午前9時半ごろの三重県伊勢市の様子。信号が消えています。 （手信号をしていたホテルスタッフ） 「交通量が増えてきたのでやってる。危険なので」（土産物店の従業員）「いったい何が起きているのかな