NEXCO西日本は3日、新たに30料金所を「ETC専用料金所」とし、3月17日から4月8日の間で順次運用開始すると発表した。【画像】NEXCO西日本、新たに「ETC専用料金所」となる30料金所・日時＆写真イメージ「ETC専用料金所」は、ETC車載器を搭載していない車両は利用できない。対象の料金所は、運用開始にあわせて、インターチェンジ付近の高速道路本線及び一般道の案内標識に「ETC専用」の標示板を設置して知らせる。「ETCが使え