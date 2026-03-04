自動車関連の地元中小企業への支援案を説明する福岡県の服部誠太郎知事（右）＝2月、福岡県庁福岡県は、日産自動車が県内の子会社に車両生産を移管することを踏まえ、自動車関連の地元中小企業への支援を強化する。2026年度当初予算案に約5億5千万円を計上した。部品を供給することを見込む企業に補助金を充て、設備投資や技術開発を後押し。地域経済の活性化を目指す。日産は神奈川県横須賀市にある追浜工場の車両生産を28年3