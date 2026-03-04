九州厚生局麻薬取締部と熊本県警が容疑者の自宅などから押収したTHCが含まれるとみられる大麻など＝4日正午、福岡市博多区九州厚生局麻薬取締部と熊本県警は4日、大麻由来の有害成分テトラヒドロカンナビノール（THC）を使用したとして、麻薬取締法違反の疑いで熊本市中央区にある店舗の従業員大中卓也容疑者（22）＝福岡市＝を逮捕したと発表した。逮捕は3日。取締部によると店はGOODCHILL（グッドチル）熊本下通店。日本では