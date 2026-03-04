レギュラーガソリンの全国の平均価格は、1リットルあたり158.5円と、3週連続で値上がりしました。中東情勢の緊迫化で今後も価格の上昇が続く見通しです。【映像】ガソリンを給油する人ら資源エネルギー庁によりますと、2日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は前の週より1.4円高い1リットルあたり158.5円でした。値上がりは3週連続です。原油価格の上昇で石油元売り各社が卸価格を引き上げたことが要因です。来週以降