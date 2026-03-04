ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の公式X（旧ツイッター）が4日までに更新された。鈴木誠也外野手（31＝カブス）“凱旋1号”後のパフォーマンスについて言及した。3日に阪神との強化試合に臨んだ侍ジャパン。「3番・中堅」で先発した鈴木。初回2死無走者で迎えた第1打席。阪神・伊藤将の141キロ直球をはじき返して、左中間へ特大の先制ソロを放った。二塁を回ったところで、侍ジャパン新セレブレーションポーズとな