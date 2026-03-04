新潟県にある東京電力・柏崎刈羽原発でテロ対策に関する秘密文書が不適切に管理されていた問題で、原子力規制委員会は4日、東京電力に事実関係の報告を求めた上で、追加検査を行うことを決めました。この問題は去年6月、東京電力の核物質防護の秘密情報を管理する社員が柏崎刈羽原発のテロ対策に関する文書などを持ち出すなどの不適切な管理をしていたことが発覚したものです。テロ対策にまつわる文書は核物質を守るために厳重な管