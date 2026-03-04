演歌歌手の坂本冬美が４日、東京・タワーレコード新宿で新曲「遠い昔の恋の歌」のリリース記念イベントを行った。１９８７年３月４日にデビューした坂本は、この日から４０年目に突入。「早いような気もしますが、１９歳でデビューして、今月の３０日で５９歳でしょう？それはもう相当な年月を重ねたなっていうのを感じます」と『４０』という数字の重みを実感している様子だ。新曲は等身大の歌詞で「今まで歌手として振り