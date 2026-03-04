吉本新喜劇の森田まりこが、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本初の金メダルに輝いた「りくりゅう」の衝撃ショットのものまねを披露。そのタネ明かしとは…。「りくりゅう」こと、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の三浦のモノマネを披露して「そっくり！」と注目を集めた森田。４日にインスタグラムを更新し、五輪マークの上で開脚している写真をアップ。夫で芸人の清水啓之が受け止めるようなポーズを