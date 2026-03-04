岡山南警察署 勤務先で発注した電線約1060kgを売却したとして、岡山市中区原尾島の電気工事業の男（39）が4日、業務上横領の疑いで逮捕されました。 岡山南警察署によりますと、男は2024年10月29日から12月10日までの間、当時勤めていた電気工事会社の電線約1060kgを3回にわたって金属買取業者に売却し、代金93万5022円を得た疑いが持たれています。 男には工事用の材料を発注・管理する権限があり、電線を水増し発注し