津山ロール春バージョン 津山市など岡山県北部の菓子店が統一ブランドとして販売する「津山ロール」の春バージョンが、3日、お披露目されました。 お披露目された春バージョンの「津山ロール」です。津山産のイチゴをふんだんに使っています。 津山産の小麦「ふくほのか」を100％使ったロールケーキで、津山市、美咲町、鏡野町にある8つの菓子店が統一ブランド