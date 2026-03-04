人口減少や若者の流出で、製造業を中心に地方の人手不足が深刻化する中、経済産業省は自治体と連携して中小企業のロボット導入を後押しする体制づくりを進めている。産官学が連携する支援組織を立ち上げ、人材育成などに着手。作業の自動化による生産性の向上や労働環境の改善につなげる狙いだ。 経産省が好事例として挙げるのは、金型製作やプレス加工を手掛ける有川製作所（金沢市）だ。同社は従業員を確保できずフル稼働で