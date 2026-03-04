中東情勢警戒継続も、行き過ぎた動きにも警戒=東京為替概況 中東情勢を受けた警戒感が継続。トランプ大統領が米国は「事実上無制限」の兵器供給により戦争を「永遠に」戦う能力があると、イランへの攻撃が長期化する可能性を示したことを受けて警戒感が広がり、アジア株式市場が軒並みの大幅安になるなど、リスク警戒の動きが広がった。ドル円は157円台後半での動きが中心となった。リスク警戒の円買いもあって、有事の