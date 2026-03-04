香港の都市景観。（香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社北京3月4日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の婁勤倹（ろう・きんけん）報道官は4日の記者会見で、中央は第15次5カ年規画（2026〜30年）で香港特別行政区が独自の優位性と重要な役割を発揮するための方針をさらに打ち出し、香港に利益をもたらすより多くの政策措置を引き続き講じていくと表明した。