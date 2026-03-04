俳優・草刈正雄（73）の次女で女優の草刈麻有（32）が3日、自身のインスタグラムを更新。秘蔵ショットを公開した。麻有は幼少期の自身と、父・正雄、姉・紅蘭、2015年に都内のマンションから転落して亡くなった兄・雄士さんとの家族ショットを公開。この写真にファンからは「かわいい」「ドラマ音無可憐の時くらいかなぁ！？ずーっとかっこいいパパで羨ましいです」「まさおさーん」などの歓声が上った。麻有は、草刈正雄