関西電力は4日、大飯原発4号機（福井県おおい町）の発送電を停止し、約4カ月の予定で定期検査に入った。5月下旬に原子炉を起動し、調整運転を経て6月下旬に営業運転を再開する予定。定検では、過去の定検で減肉傾向が確認されるなどした配管12カ所を耐久性の高い素材のものに交換する。また、燃料集合体193体のうち81体も取り換える。